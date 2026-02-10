#Халық заңгері
Саясат

Инфляцияны ойға қонымды, қалыпты деңгейге түсіру қажет – Тоқаев

10.02.2026 11:52 Фото: Zakon.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылдың 10 ақпанында өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында инфляция мәселесіне ерекше тоқталды.

Мемлекет басшысы инфляцияны ойға қонымды, қалыпты деңгейге түсіру қажет екенін, оның шарықтап кетуіне жол бермеу керек екенін айтты.

"Инфляцияның не себепті жоғары болып тұрғаны белгілі, кеселдің себебі анықталды. Енді осы мәселені шешу керек. Бірақ ұсынылатын шаралар елдің дамуына кері әсерін тигізбеуі қажет", – деді Президент.

Тоқаев Үкімет пен Ұлттық банкке бірлесіп нақты іс-қимыл алгоритмін әзірлеуді тапсырды.

"Осы маңызды жұмысқа барлық мекеме өкілдері мен сарапшылар қатысуға тиіс. Тағы да қайталап айтамын: қолайсыз ахуалды шұғыл ретке келтіру қажет. Биылдан бастап үш жыл қатарынан инфляцияны төмендету үшін нақты шаралар қабылдау керек. Бірлескен іс-қимыл бағдарламасын сапалы орындау айрықша маңызды", – деді Мемлекет басшысы.

Президент бос сөзге уақыт жоғалтудың салдарын ескертті.

"Мәселені шешудің орнына қажетсіз "жол карталарын" әзірлеу – жауапкершіліктен қашу деген сөз. Алдын ала ескерту: ондай жағдайда қатаң шара қолданылады. Халықтың табысы артса ғана, нақты нәтижеге қол жеткіздік деп санауға болады", – деді Тоқаев.

Мемлекет басшысы инфляцияны бақылауға алу арқылы азаматтардың нақты табысын қорғау және экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету Үкіметтің ең басты міндеті екенін атап өтті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Үкімет мұнай-газ химиясы саласындағы жаңа жобаларды уақтылы аяқтауы тиіс – Тоқаев
13:04, Бүгін
Үкімет мұнай-газ химиясы саласындағы жаңа жобаларды уақтылы аяқтауы тиіс – Тоқаев
Экономикалық өсім ең алдымен халықтың әл-ауқатын арттырып, тұрмысын жақсартуға тиіс – Президент
11:41, Бүгін
Экономикалық өсім ең алдымен халықтың әл-ауқатын арттырып, тұрмысын жақсартуға тиіс – Президент
Тоқаев: Конституциялық реформалар адам құқықтарын қорғауға бағытталған
11:33, Бүгін
Тоқаев: Конституциялық реформалар адам құқықтарын қорғауға бағытталған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
