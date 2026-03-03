#Референдум-2026
Саясат

Қазақстан босқындарды қабылдауға дайын екенін жариялады

жаңалық 03.03.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Сыртқы істер министрлігінің орынбасары Алибек Бақаев 2026 жылғы 3 наурызда үкіметтің кулуарында Иран мен өңірдегі басқа елдерден этникалық қазақтардың жүгіну мүмкіндігін түсіндіріп, жағдай өзгерген жағдайда Қазақстан әрекет етуге дайын екенін мәлімдеді.

Ол қақтығыс басталғаннан кейін Иран мен Таяу Шығыс елдерінде тұратын этникалық қазақтардан министрлікке ресми өтініш түспегенін айтты.

"Ерекше назар аудару қажет мәселе – бұл Иран Ислам Республикасының азаматтары. Біз бұрын айтқанымыздай, басқа мемлекеттердің істеріне араласпау саясатын ұстанамыз. Сондықтан теориялық тұрғыдан алсақ, егер азаматтар жүгінсе, бұл олардың азаматтары туралы ғана, этникалық құрамына қарамастан", – деді Бақаев.

Баспасөз өкілдері мұндай азаматтарға босқын мәртебесін беру мүмкін бе деп сұрады. Алибек Бақаев бұл тек белгіленген критерийлер мен қолданыстағы процедураларға сәйкес болған жағдайда ғана мүмкін екенін атап өтті.

Журналисттер сондай-ақ Қазақстан мүмкін болатын босқындар ағымына дайын ба деген сұрақ қойды.

"Әрине, мұндай хаттамалар бар және мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде қандай жұмыс жүргізу керегін біледі. Бірақ тағы да атап өткім келеді: мұндай өтініш түскен жоқ, ешқандай сигналдар болған жоқ, бұл мәселе біздің бақылауымызда", – деп қорытындылады спикер.

Бұған дейін көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Қазақстан азаматтарын Таяу Шығыс елдерінен эвакуациялау туралы хабарлаған еді.

2026 жылғы 28 ақпанда Израиль мен АҚШ Иран астанасына соққы жасады. Оған жауап ретінде Иран АҚШ базалары мен Израильге ракета жіберді. Жүздеген адам қаза тапты, жоғары басқарушы құрам, соның ішінде айатолла Хаменеи, қаза тапты, оның резиденциясы соққылардан қирады. Кейін Дональд Трамп Хаменеи өлімін түсіндірді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыста еш тарапты қолдамайды – СІМ
13:19, Бүгін
Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыста еш тарапты қолдамайды – СІМ
СІМ: Қазақстан Таяу Шығыс қақтығысы бойынша келіссөздер өткізуге алаң ұсынуға дайын
14:05, Бүгін
СІМ: Қазақстан Таяу Шығыс қақтығысы бойынша келіссөздер өткізуге алаң ұсынуға дайын
Сергей Лавров Ресейдің Украина бойынша мәміле жасауға дайын екенін мәлімдеді
10:45, 25 сәуір 2025
Сергей Лавров Ресейдің Украина бойынша мәміле жасауға дайын екенін мәлімдеді
Оқи отырыңыз
