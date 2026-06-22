Мемлекет басшысы Қатар Әміріне көңіл айту жеделхатын жолдады
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қатар Әмірі Рас-Лаффанға көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, президент Қасым-Жомарт Тоқаев Рас-Лаффан өнеркәсіптік орталығында болған қайғылы оқиға салдарынан көптеген адамның жарақат алуына және із-түзсіз жоғалуына байланысты Қатар Әмірі шейх Тәмим бен Хамад Әл Тәниге көңіл айтты.
"Осындай қиын сәтте Қатарға тілектеспіз және адамдарды іздестіру-құтқару жұмыстарына қолдау білдіреміз. Қазақстан қажет болған жағдайда көмек көрсетуге дайын", делінген жеделхатта.
Айта кетсек, 2026 жылы 19 маусымда Ақордада президент Қасым-Жомарт Тоқаев Польша Республикасы Сенатының маршалы Малгожата Кидава-Блоньскамен кездескен болатын.
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