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Саясат

Мемлекет басшысы Қатар Әміріне көңіл айту жеделхатын жолдады

Көңіл айту жеделхаты, Ақорда, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Қатар Әмірі, Рас-Лаффан, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 19:43 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қатар Әмірі Рас-Лаффанға көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, президент Қасым-Жомарт Тоқаев Рас-Лаффан өнеркәсіптік орталығында болған қайғылы оқиға салдарынан көптеген адамның жарақат алуына және із-түзсіз жоғалуына байланысты Қатар Әмірі шейх Тәмим бен Хамад Әл Тәниге көңіл айтты.

"Осындай қиын сәтте Қатарға тілектеспіз және адамдарды іздестіру-құтқару жұмыстарына қолдау білдіреміз. Қазақстан қажет болған жағдайда көмек көрсетуге дайын", делінген жеделхатта.

Айта кетсек, 2026 жылы 19 маусымда Ақордада президент Қасым-Жомарт Тоқаев Польша Республикасы Сенатының маршалы Малгожата Кидава-Блоньскамен кездескен болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
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