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Саясат

Қасым- Жомарт Тоқаев Венесуэла президентінің міндетін атқарушыға көңіл айтты

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 09:03 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Делси Родригеске көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Венесуэлада болған жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза тауып, зардап шегуіне байланысты Делси Родригеске көңіл айтты. Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

"Осындай ауыр кезеңде қайғы-қасіреттеріңізге ортақтасып, Сізге, жақындарынан айырылған отбасыларға, сондай-ақ достас Венесуэла халқына көңіл айтамын. Табиғи апаттан қайтыс болған жандардың туыстарының сабырға келіп, болаттай берік болуын, ал жарақат алған азаматтардың тез арада сауығып, отбасыларына аман-есен оралуын тілеймін", – делінген жеделхатта.

Еске салайық, 25 маусымға қараған түні Венесуэла жағалауында екі рет жер сілкінді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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