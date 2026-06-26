Қасым- Жомарт Тоқаев Венесуэла президентінің міндетін атқарушыға көңіл айтты
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Делси Родригеске көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Венесуэлада болған жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза тауып, зардап шегуіне байланысты Делси Родригеске көңіл айтты. Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
"Осындай ауыр кезеңде қайғы-қасіреттеріңізге ортақтасып, Сізге, жақындарынан айырылған отбасыларға, сондай-ақ достас Венесуэла халқына көңіл айтамын. Табиғи апаттан қайтыс болған жандардың туыстарының сабырға келіп, болаттай берік болуын, ал жарақат алған азаматтардың тез арада сауығып, отбасыларына аман-есен оралуын тілеймін", – делінген жеделхатта.
Еске салайық, 25 маусымға қараған түні Венесуэла жағалауында екі рет жер сілкінді.
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