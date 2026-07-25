Тоқаев Омбы қаласына келіп жетті
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ХХІІ Қазақстан – Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысу үшін Омбы қаласына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 25 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Қасым-Жомарт Тоқаевты Ресей Федерациясы Үкіметі төрағасының орынбасары Алексей Оверчук, Омбы облысының губернаторы Виталий Хоценко және басқа ресми тұлғалар күтіп алды".
Бұған дейін Мемлекет басшысы Путиннің шақыртуымен Ресейге барғалы жатқаны хабарланған.
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