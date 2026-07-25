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Саясат

Тоқаев Омбы қаласына келіп жетті

Тоқаев, Омбы, форум, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 16:42 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ХХІІ Қазақстан – Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысу үшін Омбы қаласына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 25 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Қасым-Жомарт Тоқаевты Ресей Федерациясы Үкіметі төрағасының орынбасары Алексей Оверчук, Омбы облысының губернаторы Виталий Хоценко және басқа ресми тұлғалар күтіп алды".
Жұмыс сапары, Тоқаев, форум, Омбы, Ресей, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 16:42

Сурет: Ақорда

Омбы, форум, Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 16:42

Сурет: Ақорда

Жұмыс сапары, Тоқаев, форум, Омбы, Ресей, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 16:42

Сурет: Ақорда

Бұған дейін Мемлекет басшысы Путиннің шақыртуымен Ресейге барғалы жатқаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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