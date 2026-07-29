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Саясат

Мемлекет басшысы Тәжікстан президентімен кездесу өткізді

Кездесу, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Тәжікстан президенті, Эмомали Рахмон, Астана, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 20:36 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 29 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Қасым-Жомарт Тоқаев "Болашақ ойындары – 2026" халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатына құрметті қонақ ретінде қатысқаны үшін Эмомали Рахмонға алғыс айтты. Кездесу барысында президенттер стратегиялық серіктестік пен одақтастық рухында дәйекті түрде дамып келе жатқан қазақ-тәжік қатынастарының қазіргі деңгейін жоғары бағалады. Тұрақты саяси диалогтың, сондай-ақ екі елдің үкіметтері мен іскер топтары арасындағы белсенді байланыстардың маңызы да атап өтілді. Сауда-экономикалық қарым-қатынастарды одан әрі кеңейтуге, көлік-логистика және энергетика салаларындағы ынтымақтастықты дамытуға, сондай-ақ бұған дейін қол жеткізілген жоғары деңгейдегі уағдаластықтарды жүзеге асыруға баса назар аударылды".

Сондай-ақ мемлекеттер басшылары өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Сонымен қатар алдағы көпжақты форматтағы бірлескен іс-шаралардың кестесін талқылады.

Бұған дейін Астанада "Болашақ ойындары – 2026" халықаралық турнирі жалауын көтергені, оның ашылу салтанатына Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан президенттерінің қатысуы сайыстың беделі мен саяси-мәдени салмағын арттыра түскені хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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