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Саясат

Асқарбек Ертаев Еңбек министрлігінің басшысы қызметінде қалды

Мемлекет басшысының Жарлығымен Асқарбек Маратұлы Ертаев Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі лауазымына тағайындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 12:41 Сурет: gov.kz
Асқарбек Ертаев Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болып қайта тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті Жарлыққа бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Асқарбек Маратұлы Ертаев Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Асқарбек Ертаев 1977 жылы Ақтөбе қаласында дүниеге келген. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін және "НҰР" Ақтөбе менеджмент, бизнес және құқық институтын бітірген.

Еңбек жолын 1997 жылы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы әкімі аппаратында маман болып бастады.

2000-2014 жылдары банк секторында жұмыс істеді.

2014 жылы ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі Сауда комитетінің бас сарапшысы міндетін атқарды.

2014-2021 жылдары ҚР Ұлттық экономика министрлігінде бас сарапшы, басқарма басшысы, департамент директорының орынбасары және департамент директоры қызметтерін атқарды.

2021-2022 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігі Қауіпсіздік Кеңесінің Талдау бөлімі секторының меңгерушісі болды.

2022-2023 жылдары ҚР Премьер-министрі Кеңсесінің, кейін Үкімет Аппаратының Экономикалық бөлімін басқарды.

2023-2024 жылдары ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Көші-қон комитетінің төрағасы қызметін атқарды.

2024 жылғы тамыздан бастап Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі болды. 2025 жылғы маусымда аталған ведомствоның бірінші вице-министрі қызметіне тағайындалды.

2026 жылғы 27 қаңтарда Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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1977 жылы Ақтөбе қаласында туған. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін, «Нұр» Ақтөбе мененджмент, бизнес және құқық институтын бітірген. Еңбек жолын 1997 жылы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы әкімінің аппаратында маман болып бастаған. 2000-2014 жылдары банк секторында жұмыс істеді. 2014 жылы — ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі Сауда комитеті бас сарапшысының м.а. 2014-2021 жж. — ҚР Ұлттық экономика министрлігінің бас сарапшысы, басқарма басшысы, департамент директорының орынбасары, департамент директоры. 2021-2022 жж. — ҚР Президенті Әкімшілігі Қауіпсіздік Кеңесінің Талдау бөлімінде сектор меңгерушісі. 2022-2023 жж. — ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің, ҚР Үкіметі Аппаратының экономикалық бөлімінің меңгерушісі. 2023 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін — ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Көші-қон комитетінің төрағасы.
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Асқарбек Ертаев еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болып тағайындалды
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