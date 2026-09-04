#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
455.86
528.84
5.25
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Лаос президентін елорда әуежайынан өзі шығарып салды

Тоқаев Лаос президентін елорда әуежайынан өзі шығарып салды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 14:59 Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 4 қыркүйекте Лаос президенті Тхонглун Сисулиттің Қазақстанға жасаған ресми сапары аяқталды. Мәртебелі мейманды Астана әуежайынан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев шығарып салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың Telegram арнасында жарияланды.

"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға жасаған ресми сапарын аяқтаған Лаос президенті Тхонглун Сисулитті елорда әуежайынан шығарып салды", – делінген хабарламада.

Сондай-ақ Президенттің баспасөз қызметі тиісті фото және бейнежазбаларды жариялады.

2026 жылғы 3 қыркүйекте Лаос президенті Тхонглун Сисулит Қазақстанға ресми сапармен келген еді. Мәртебелі мейманды Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алып, ресми қарсы алу рәсімі Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өтті.

Кейін Қазақстан мен Лаос президенттері шағын және кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізді. Бұдан соң екі ел басшыларының қатысуымен қол қойылған үкіметаралық құжаттарды алмасу рәсімі өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Ауыл инфрақұрылымын дамыту Алматы облысының басты басымдықтарының біріне айналады
16:24, Бүгін
Ауыл инфрақұрылымын дамыту Алматы облысының басты басымдықтарының біріне айналады
Тоқаев Путинді елорда әуежайынан шығарып салды
20:58, 28 қараша 2024
Тоқаев Путинді елорда әуежайынан шығарып салды
Қасым-Жомарт Тоқаев Конго Республикасы Президентін елорда әуежайынан шығарып салды
20:25, 02 тамыз 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев Конго Республикасы Президентін елорда әуежайынан шығарып салды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Зверев прокомментировал победу над Кентеном Алисом на US Open-2026
17:14, Бүгін
Александр Зверев прокомментировал победу над Кентеном Алисом на US Open-2026
Жанибек Алимханулы
16:54, Бүгін
Алимханулы пожелал удачи Казахстану перед битвой с Кыргызстаном на играх кочевников
Александр Зверев установил уникальное достижение на US Open-2026
16:25, Бүгін
Александр Зверев установил уникальное достижение на US Open-2026
Аблайхан Жусупов (в синем) в финале чемпионата мира IBA-2025
16:13, Бүгін
10 лучших боксёров мира в любителях от BoxRec: в топе 5 узбеков и один казахстанец
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: