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Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Мюнхенге барды

Германияда ресми сапармен жүрген Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 30 қыркүйекте Мюнхенге барды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 14:45 Сурет: akorda.kz
Германияда ресми сапармен жүрген Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 30 қыркүйекте Мюнхенге барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, Мемлекет басшысы Бавария үкіметі мен парламентінің (Ландтаг) басшылығымен, сондай-ақ бизнес өкілдерімен кездеседі.

Бұдан бөлек, Президент Қазақстан-Бавария технологиялық форумының ашылуына қатысады.

Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 28 қыркүйекте Германияның федералдық президенті Франк-Вальтер Штайнмайердің шақыруымен осы елге ресми сапармен барған еді.

29 қыркүйекте БАҚ өкілдеріне арналған брифингте Мемлекет басшысы Германия канцлері Фридрих Мерцті 2027 жылы Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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