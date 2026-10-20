Мемлекеттік қызметшілерді басқа лауазымға ауыстыру: Тоқаев жарлыққа қол қойды
Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 17 қазандағы жарлықпен "Б" корпусының бос немесе уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына конкурс өткізбей, ауысу тәртібімен орналасу қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатқа сәйкес, "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" заңда белгіленген жағдайлардан бөлек, мемлекеттік лауазымға ауысу тәртібімен орналасуға мына жағдайларда жол беріледі:
- - Президент Әкімшілігінің, Қауіпсіздік Кеңесі аппаратының, Құрылтай аппаратының, Үкімет аппаратының, Президент Іс басқармасының және Қазақстан Халық Кеңесі хатшылығының "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына, сондай-ақ осы мемлекеттік органдардан басқа мемлекеттік органдарға ауысқан кезде;
- - жоғарыда аталған мемлекеттік органдардың ішінде ауысқан кезде;
- - мемлекеттік саяси лауазымнан және "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымынан "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына ауысқан кезде;
- - "Б" корпусының бір мемлекеттік әкімшілік лауазымынан осы корпустың басқа мемлекеттік әкімшілік лауазымына ауысқан кезде. Бұл ретте қызметші бұрынғы лауазымын кемінде бір жыл атқарып, сол лауазымдағы қызметін бағалау қорытындысы бойынша қатарынан төрт тоқсан бойы "функционалдық міндеттерін тиімді орындайды" деген баға алуға тиіс;
- - лауазымы сақталған негізгі қызметші жұмысқа шыққан кезде, уақытша бос лауазымды атқарып отырған "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшісі сол мемлекеттік орган ішіндегі төмен тұрған лауазымға ауысқан жағдайда.
Ауысу тәртібімен тағайындауға мемлекеттік қызметші біліктілік талаптарына сай келген жағдайда рұқсат етіледі. Сонымен қатар оның соңғы алты ай ішінде мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық жасағаны немесе қызметтік әдеп нормаларын бұзғаны үшін тәртіптік жазасы болмауға тиіс.
Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
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