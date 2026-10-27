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Саясат

Мемлекет басшысы Түркияға ресми сапармен барады

Түркия, Қасым-Жомарт Тоқаев, ресми сапар, 29-30 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 17:16 Сурет: Anadolu Agency
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Режеп Тайип Ердоғанның шақыруымен Түркия Республикасына ресми сапармен барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР президентінің кеңесшісі – баспасөз хатшысы Айбек Смадияровтың нақтылауынша, Қасым-Жомарт Тоқаевтың Түркияға ресми сапары 28-30 қазан күндеріне жоспарланған.

"Анкарада мемлекеттер басшылары кеңейтілген стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға бағытталған келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ Қазақстан Президенті Түркі мемлекеттері ұйымының 13-саммитіне қатысады", делінген хабарламада.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевқа Республика күніне орай АҚШ президенті Дональд Трамптан құттықтау жеделхаты келіп түскені, Америка басшысы желтоқсан айында өтетін G20 саммитінде Қазақстан президентімен кездесуді асыға күтетіні хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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