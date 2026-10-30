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#Президент Жолдауы – 2026
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#Құрылтай
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Саясат

Елімізде елеулі өзгерістер болып жатыр - Ерлан Қарин

Ерлан Қарин, Астана, Ақорда, ішкі саясат, республикалық кеңес , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 21:32 Сурет: akorda.kz
Ақордада Ерлан Қариннің төрағалығымен ішкі саясат мәселелері жөнінде республикалық кеңес өтті. Жиынға Президент Әкімшілігі құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, Үкімет мүшелері, өңір әкімдерінің орынбасарлары және ішкі саясат басқармаларының басшылары қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Вице-президент идеологиялық күн тәртібін қалыптастыратын конституциялық құндылықтарға кеңінен тоқталды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

"Конституциямыз мемлекеттің құқықтық негізін ғана емес, сонымен қатар қоғамдағы іргелі құндылықтарды да айқындайды. Осылайша, тарихымызда тұңғыш рет ел идеологиясының бағыт-бағдары нақтыланып, мазмұндық тұрғыдан толықты. Сондықтан біздің ең басты міндетіміз – конституциялық құндылықтарды түсіндіру және насихаттау", – деді Ерлан Қарин.

Осы орайда вице-президент прогрессивті конституциялық құндылықтарды одан әрі ілгерілетіп, қоғамдық санада орнықтыру қажет екенін атап өтті.

"Мемлекет басшысының саясаты Қазақстанды одан әрі өркендетуге бағытталған. Елімізде елеулі өзгерістер болып жатыр. Қоғамдық өмірдің барлық саласы жаңғыруда. Сондықтан халық арасында еңбекқорлық, білім, ғылым және прогресс секілді жасампаз құндылықтарды дәріптеу өте маңызды. Сонымен қатар ескілікті, тоғышарлықты, радикализмді насихаттайтын кез келген әрекетке қатаң тосқауыл қою керек. Көпшілік ортада арагідік ұшырасатын түрлі шектен тыс әрекеттер мен мәдениетсіздікке адамдардың өзі қарсы екенін көріп жүрміз. Бұл қоғам мәдениеті мен құндылықтардың өзгере бастағанын білдіреді. Демек президенттің прогрессивті реформалары жұртшылық тарапынан кеңінен қолдау тапты әрі бұл бұлжымас сипатқа ие болды", – деді Ерлан Қарин.

Вице-президенттің пайымдауынша, ішкі саясаттың басым бағыттарының бірі – Мемлекет басшысының тапсырмалары мен бастамаларын сапалы іске асыру.

"Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз Жолдауында Мемлекеттік басқару жүйесін реформалаудың кешенді жоспарын әзірлеуді тапсырды. Цифрландыру мен жасанды интеллектіні қолдануға негізделген жаңа экономикаға сай мемлекеттік басқару моделін қалыптастыру қажет. Сондықтан мемлекеттің сервистік моделінің тетіктерін, атап айтқанда, халықпен кері байланыс орнатуға арналған ақпараттық жүйелерді жетілдіру ісін жеделдеткен жөн. Орталық мемлекеттік органдар мен өңірлердің барлық байланыс орталықтарын бірыңғай цифрлық платформаға біріктіру маңызды міндетке айналып отыр", – деді Ерлан Қарин.

Кеңес барысында этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайту, қоғамдық бірлестіктермен және сарапшылармен ықпалдастық мәселелері, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық, ақпараттық, отбасы және жастар саясатындағы басымдықтар қаралды.

Жиын қорытындысы бойынша жауапты мемлекеттік органдарға ішкі саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру жөнінде нақты тапсырмалар берілді.

Айта кетсек, Мемлекет басшысы 2026 жылы 28 қазанда Қазақстан халқына кезекті жыл сайынғы Жолдауын жолдады.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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