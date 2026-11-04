#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.26
506.7
5.58
Саясат

Тоқаев Network School-ның негізін қалаушымен кездесті

Тоқаев Network School негізін қалаушымен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2026 13:51 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Network School жобасының негізін қалаушы Баладжи Шринивасанды қабылдады. Кездесуде Қазақстанның технологиялық экожүйесін дамыту және цифрлық саладағы ынтымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Президент Network School жобасының Қазақстандағы технологиялық экожүйенің қалыптасуына қосқан үлесін жоғары бағалап, екіжақты ынтымақтастықты одан әрі дамытуға дайын екенін жеткізді.

Мемлекет басшысы Қазақстан технологияны терең меңгерген көшбасшылардың жаңа буынын қалыптастыру мақсатында білім, ғылым және цифрлық құзыреттерге белсенді инвестиция салып жатқанын атап өтті.

Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев жуырдағы Жолдауында жарияланған "Халықтық құрылыс" бастамасына тоқталды. Оның айтуынша, бұл жоба келешек ұрпаққа маңызды әрі ауқымды мұра қалдыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама аясында мектептер, университеттер мен медициналық мекемелерді қоса алғанда, әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын салу жоспарланған.

Сонымен қатар Президент Астанада Network School Kazakhstan желісінің іске қосылуын және жобаның Қазақстан университеттерімен, стартаптарымен, технологиялық кәсіпорындарымен серіктестікті кеңейту жоспарын құптады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Astana AI Film фестиваліне инвестициялық қолдау көрсеткені үшін Баладжи Шринивасанға алғыс білдірді.

Өз кезегінде Network School негізін қалаушы Қазақстанда озық технологиялық шешімдер мен экономиканың дәстүрлі салаларының өзара үйлесім тауып отырғанын атап өтті.

Сондай-ақ Баладжи Шринивасан Network School Kazakhstan жобасының негізгі бағыттарын таныстырды. Жоба цифрлық шешімдерді дамытуға, адам капиталын нығайтуға және инновациялық әзірлемелерді енгізуге қолайлы жағдай жасауға бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Тоқаев
17:33, 02 мамыр 2024
Тоқаев Ресей хоккей федерациясының президентін қабылдады
Кездесу, Қасым-Жомарт Тоқаев, Orbis Kazakhstan компаниялар тобының негізін қалаушы Фаррух Махмудов
15:32, 01 маусым 2024
Тоқаев Orbis Kazakhstan компаниялар тобының негізін қалаушы Фаррух Махмудовты қабылдады
Тоқаев &quot;Қазатомөнеркәсіп&quot; басшысына бірқатар тапсырма берді
15:00, 03 қараша 2026
Тоқаев "Қазатомөнеркәсіп" басшысына бірқатар тапсырма берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бек Нурмаганбет
13:54, Бүгін
Механика брутального нокаута: Нурмаганбет не ожидал "вырубить" мексиканца прямым ударом
Елена Рыбакина отбивает удар на US Open
13:50, Бүгін
Статистика Рыбакиной и Носковой перед очной битвой на старте Итогового турнира WTA в США
Чемпионат мира по борьбе
13:34, Бүгін
Жамиля Бакбергенова не выиграла медаль на ЧМ, но поднялась на второе место в рейтинге UWW
&quot;Актобе&quot; и &quot;Ордабасы&quot; заинтересованы в защитнике сборной Казахстана
13:22, Бүгін
"Актобе" и "Ордабасы" заинтересованы в защитнике сборной Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: