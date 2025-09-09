"Барыс" ресейлік "Амурды" ұтып, турнирлік кестеде көш бастады
Елордалық команда 0:2 есебімен жеңіліп жатты. Кездесу барысында ресейлік хоккейшілер алғашқы болып есеп ашты. Олардың қатарынан Олег Ли 19-минутта есеп ашса, одан кейін Сергей Дубакин 21-минутта басымдықты арттырды.
Алайда елордалық хоккейшілер бұдан кейін қатарынан қарсылас қақпасына үш шайбаны дөп соқты.
Алдымен Райли Уолш 29-минутта мергендік танытса, одан кейін Кирилл Савицкий 32-минутта таразы басын теңестірді. Ал 36-минутта Эмиль Галимов "Барысты" алға шығарды.
Бірақ көп ұзамай 41-минутта ресейлік клубтан Кирилл Петьков гол соқты.
Осылайша негізгі кезеңдегі есеп 3:3 болып, ойын овертаймға ұласты.
Овертаймда қос тарапты өз мүмкіндіктерін тиімді пайдалана алмады. Буллиттен елордалық клубтың жолы болып, жеңіске жетті.
Енді "Барыс" Құрлықтық хоккей лигасындағы жаңа маусымда бұдан кейінгі бір ойынды 13 қыркүйекте Беларусьтің "Динамо" (Минск) командасына қарсы өткізеді. Ол да Астанада өтеді.
Бұған дейін "Барыс" хоккей клубы ҚХЛ-дың жаңа маусымы алдында бір легионерінен қағылғандарын жазғанбыз.