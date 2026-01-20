Елена Рыбакина 2026 жылғы "Уимблдонды" жеңіп алуы мүмкін - Ұлыбританиялық сарапшылардың болжамы
Sportarena.kz жазуынша, бұрынғы британдық теннисші Австралия ашық чемпионатында ерлер арасында Янник Синнер, ал әйелдер арасында Арина Соболенко жеңіске жетеді деп есептейді.
Оның болжамы бойынша, "Ролан Гаррос" турнирінде Карлос Алькарас пен Ига Швёнтек, "Уимблдонда" Карлос Алькарас пен қазақстандық Елена Рыбакина, ал US Open жарысында Янник Синнер мен Аманда Анисимова чемпион атанады.
Лора Робсон 2026 жылы "Үлкен дулыға" турнирлерінің төрт финалының барлығында Янник Синнер мен Карлос Алькарас бір-біріне қарсы ойнайды деп болжады.
Сондай-ақ ол Арина Соболенко маусым соңында қайтадан әлемнің бірінші ракеткасы атанса, ал ерлер арасында Янник Синнер Карлос Алькарасты рейтинг көшбасшылығынан ығыстырады деп санайды.
Айта кетейік, Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина 2022 жылы "Уимблдон" турнирінде жеңіске жеткен болатын.
