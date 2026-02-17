#Референдум-2026

Спорт

"Рыбакина сияқты ойнағым келеді": ресейлік теннисші отандасымыз жайлы пікір білдірді

&quot;Рыбакина сияқты ойнағым келеді&quot;: ресейлік теннисші отандасымыз жайлы пікір білдірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 12:26 Сурет: ktf.kz
23 жастағы ресейлік теннисші Юлия Авдеева өз ойын стилі қай үздік спортшыларға ұқсайтынын айтып берді. Ол Беларусь, Қазақстан және АҚШ өкілдерін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Чемпионат" басылымына берген сұхбатында Авдеева өзіне Елена Рыбакина, Арина Соболенко және Аманда Анисимованың ойынын тамашалаған ұнайтынын жеткізді.

"Олардың ойынындағы өзіме ұнайтын сәттерді есте сақтауға тырысамын. Менің ойыным нақты бір ойыншыға толықтай ұқсайды деп айта алмаймын, бірақ бойы ұзын теннисшілерге жақынмын. Тіпті Рыбакина мен Соболенкодан гөрі Анисимоваға көбірек ұқсаймын. Дегенмен, Рыбакина сияқты ойнағым келеді. Қазір менің басты артықшылығым – мықты алғашқы соққы және оң қапталдан соққы. Алдағы уақытта тор маңындағы ойынды және сол қапталдан соққыны жетілдіруге тырысып жатырмыз", – деді Авдеева.

Бұған дейін Елена Рыбакина әлемнің екінші ракеткасы атануы мүмкін екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
