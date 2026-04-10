#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Спорт

Нұрбек Оралбай жеңісі: Қазақстан қоржынына үшінші алтын түсті

Нұрбек Оралбай Қазақстанға Азия чемпионатындағы үшінші алтынды әперді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.04.2026 14:26 Сурет: Instagram/boxingkazakhstan
Моңғолияның Улан-Батор қаласында өтіп жатқан бокс бойынша 2026 жылғы Азия чемпионатында Қазақстан ерлер құрамасы кезекті алтын медальға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жолы ел қоржынына үшінші алтын жүлдені Нұрбек Оралбай салды. Париж-2024 Олимпиадасының жүлдегері 85 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің финалында өзбекстандық Жасурбек Юлдошевпен қолғап түйістірді.

Жекпе-жек барысында қазақстандық боксшы айқын басымдық танытып, үш раунд қорытындысы бойынша төрешілердің бірауыздан шығарған шешімімен (5:0) жеңіске жетті.

Осылайша, Нұрбек Оралбай 2026 жылғы Азия чемпионы атанып, Қазақстан құрамасына үшінші алтын медальді сыйлады.

Айта кетейік, бұған дейін Сабыржан Аққалыков пен Оразбек Асылқұлов та финалда жеңіске жетіп, ел қоржынына алтын жүлде салған еді.

Ал жанкүйерлер енді турнирдегі соңғы қазақстандық боксшы – Айбек Оралбайдың жекпе-жегін күтуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: