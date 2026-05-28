Спорт

Анна Данилина "Ролан Гаррос" турнирінің екінші айналымына шықты

Анна Данилина "Ролан Гаррос" турнирінің екінші айналымына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 19:00
Жұптық сында Қазақстанның бірінші ракеткасы Анна Данилина Франция ашық чемпионатындағы жолын сәтті бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз алғашқы кездесуде (WTA жұптық рейтингінде 6-орын) сербиялық Александра Круничпен бірге Чехия өкілдері Джессика Малечкова мен Мириам Шкох тандемін айқын басымдықпен ұтты. Жарыстың 2-нөмірлі жұбы саналған Данилина мен Крунич алғашқы геймдерден-ақ бастаманы өз қолына алып, маңызды ұпайларда қатесіз ойнады. 1 сағат 25 минутқа созылған матч 6:4, 6:1 есебімен аяқталды.

Олар екінші айналымда Майя Джойнт (Аустралия) / Хенне Вандевинкель (Бельгия) дуэтіне қарсы кортқа шығады.

Анна Данилина әйелдер арасындағы бәсекеден бөлек, Парижде микст (аралас сында) бағдарламасында да бақ сынайды. Бұл сында оның серігі америкалық Джей-Джей Трэйси болмақ.

Қазіргі уақытта Анна Данилина мен Юлия Путинцева – Франция ашық чемпионатының әйелдер арасындағы жарысында ел намысын қорғап жатқан соңғы теннисшілеріміз.

Еске салайық, бұған дейін ұлттық құрама көшбасшысы Елена Рыбакина екінші айналымда жеңіліп, турнирді мерзімінен бұрын аяқтаған еді.

