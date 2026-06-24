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Спорт

Семсерлесуден Азия чемпионатында қазақстандық қыздар қола медаль еншіледі

Семсерлесу, Үндістан, Азия чемпионаты, Қазақстан, қола медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 21:20 Сурет: olympic.kz
Үндістанның Дели қаласында өтіп жатқан семсерлесуден Азия чемпионатында Қазақстанның әйелдер құрамасы шпагамен семсерлесуден қола жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, жүлдеге бастар жолда қазақстандық спортшылар турнирдің бірнеше кезеңінен сүрінбей өтіп, Таиланд пен Жапония құрамаларын жеңді. Финалға жолдама үшін өткен кездесуде біздің шпагашылар Оңтүстік Корея құрамасымен сынға түсті.

Тартысты бәсеке кореялық команданың жеңісімен аяқталды. 45:29. Осылайша, Қазақстан құрамасы құрлық біріншілігін қола медальмен аяқтап, тұғырдың үшінші сатысына көтерілді.

Команда сапында Ирина Бакалдина, Дарья Самоделкина, Владислава Андреева және София Николайчук өнер көрсетті.

Айта кетейік, Қазақстан құрамасы Азия чемпионатын бес жүлдемен қорытындылады. Жекелей шпага сайысында Ирина Бакалдина чемпион атанса, Руслан Курбанов қола медаль еншіледі. Ерлер арасындағы командалық шпага жарысында қазақстандық семсерлесушілер алтын медаль жеңіп алды. Ал ерлер арасындағы командалық қылыш сайысында ел қоржынына қола медаль түсті.

Бұған дейін Стенд атудан жастар арасындағы әлем чемпионатында Қазақстанға тағы бір алтын медаль бұйырғанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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