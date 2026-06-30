Елена Рыбакина әлемнің 154-ракеткасына жол бере жаздады
Сурет: Instagram/LenaRybakina
30 маусымда кешке Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина теннистен Ұлыбритания Ашық чемпионатының алғашқы матчында өнер көрсету үшін Лондонның кортына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бірінші матч өте ауыр болды, франциялық Луис Буассон мейілінше тойтарыс беріп бақты. WTA рейтингісінде 154-орында тұрған теннисші жерлесімізді, тіпті бір сетте ұтып кетті. Әбүйір болғанда, үш сетке созылған тартысты матчта Рыбакина 6:4, 1:6, 6:3 есебімен жеңіске жетті.
Екінші айналымда Рыбакина америкалық Кэти Макнэлли мен румыниялық Габриэла Русе арасындағы матчтың жеңімпазымен кездеседі.
Бұған дейін Қытайда стенд атудан Әлем кубогының кезеңі басталғалы жатқанын жазғанбыз.
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