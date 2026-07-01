Дастан Сәтпаевтың "Челсидегі" алғашқы жаттығулары қалай өтуде - "Қайрат" клубының президенті көріп қайтты
Алматылық клуб басшысының айтуынша, 17 жастағы қазақстандық футболшы жаңа ортаға жақсы көңіл күймен бейімделіп жатыр. Ол бар назарын жаттығуға аударып, кәсіби мансабындағы жаңа кезеңді бастап кеткен.
Қайрат Боранбаевтың сөзінше, Дастан Лондонға ұзақ үзіліссіз, жақсы физикалық дайындықпен келген. Бұл оның жаңа командаға тезірек бейімделуіне үлкен көмегін тигізеді.
Жас шабуылшы "Қайрат" сапындағы соңғы ойынын 2026 жылғы 17 маусымда Қазақстан Премьер-лигасы аясында өткізді. Сол кездесуде ол "Қызылжардың" қақпасына екі гол соғып, командасына жеңіс сыйлаған болатын. Осы матчтан кейін Дастан бірден Лондонға аттанып, "Челсидің" жаттығу базасында алғашқы жаттығуларын бастап кетті.
Енді клубтың жаңа бас бапкері Хаби Алонсо дарынды қазақстандық футболшыны назарға алып, алдағы жолдастық кездесулерде оған мүмкіндік береді деген үміт бар.
Айта кетейік, 2026 жылғы 5 тамызда лондондық клуб өз алаңында Италияның "Ювентус" командасымен жолдастық кездесу өткізеді. Бұл матчта Сәтпаевтың өзін көрсетуіне мүмкіндік тууы мүмкін.
Ал үш аптадан кейін Ұлыбритания Премьер-лигасының жаңа маусымы басталады. Алғашқы турда Дастан Сәтпаевтың командасы сырт алаңда "Фулхэммен" кездеседі.