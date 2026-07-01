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Спорт

Дастан Сәтпаевтың "Челсидегі" алғашқы жаттығулары қалай өтуде - "Қайрат" клубының президенті көріп қайтты

Дастан Сәтпаевтың &quot;Челсидегі&quot; алғашқы жаттығулары қалай өтуде - &quot;Қайрат&quot; клубының президенті көріп қайтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 16:40 Сурет: Instagram/kairat4
Жуырда Лондонның "Челси" футбол клубының Кобхэмдегі жаттығу базасына Қазақстанның қазіргі чемпионы – "Қайрат" клубының президенті Қайрат Боранбаев барып, онда команданың жаңа ойыншысы Дастан Сәтпаевпен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматылық клуб басшысының айтуынша, 17 жастағы қазақстандық футболшы жаңа ортаға жақсы көңіл күймен бейімделіп жатыр. Ол бар назарын жаттығуға аударып, кәсіби мансабындағы жаңа кезеңді бастап кеткен.

Қайрат Боранбаевтың сөзінше, Дастан Лондонға ұзақ үзіліссіз, жақсы физикалық дайындықпен келген. Бұл оның жаңа командаға тезірек бейімделуіне үлкен көмегін тигізеді.

Жас шабуылшы "Қайрат" сапындағы соңғы ойынын 2026 жылғы 17 маусымда Қазақстан Премьер-лигасы аясында өткізді. Сол кездесуде ол "Қызылжардың" қақпасына екі гол соғып, командасына жеңіс сыйлаған болатын. Осы матчтан кейін Дастан бірден Лондонға аттанып, "Челсидің" жаттығу базасында алғашқы жаттығуларын бастап кетті.

Енді клубтың жаңа бас бапкері Хаби Алонсо дарынды қазақстандық футболшыны назарға алып, алдағы жолдастық кездесулерде оған мүмкіндік береді деген үміт бар.

Айта кетейік, 2026 жылғы 5 тамызда лондондық клуб өз алаңында Италияның "Ювентус" командасымен жолдастық кездесу өткізеді. Бұл матчта Сәтпаевтың өзін көрсетуіне мүмкіндік тууы мүмкін.

Ал үш аптадан кейін Ұлыбритания Премьер-лигасының жаңа маусымы басталады. Алғашқы турда Дастан Сәтпаевтың командасы сырт алаңда "Фулхэммен" кездеседі.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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