Дастан Сәтбаев Хаби Алонсоның жетекшілігімен алғашқы жаттығуын өткізді
Клубтың баспасөз қызметінің мәліметінше, футболшылардың басым бөлігі жазғы демалыстан кейін алғаш рет клуб базасына жиналды. Дәстүрлі медициналық тексеруден өткеннен кейін ойыншылар ауа райының ыстық болғанына қарамастан жаттығу алаңына шығып, дайындық жұмыстарын бастады.
"Маусым алдындағы дәстүрлі дене дайындығымен қатар команда доппен де жұмыс істеді", – делінген клубтың хабарламасында.
Алғашқы жаттығуға Дастан Сәтбаевтан бөлек Коул Палмер, Жоау Педру, Эстевао Виллиан, сондай-ақ клубтың жаңа ойыншылары Эммануэль Эмега мен Джовани Кенда қатысты.
Жаттығу барысында футболшылар 2026/27 жылғы маусымға арналған Nike компаниясының жаңа жаттығу формасын киді.
Сонымен қатар клубтың баспасөз қызметі Хаби Алонсо жетекшілік еткен алғашқы жаттығудан түсірілген ең үздік 25 фотосуреттің арнайы топтамасын жариялады.
Бұған дейін Мбаппе мен Дембеле Францияны жартылай финалға алып шыққанын жазғанбыз.