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Спорт

Дзюдодан Asian Open турнирі: Қазақстан спотшылары сегіз медаль жеңіп алды

Дзюдо, Asian Open, Тайбэй, Қазақстан , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 19:03 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық дзюдошылар Тайбэйде өткен Asian Open турнирін сегіз медальмен аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Мади Жеткерген (73 келіге дейін) мен Санжар Жаббаров (100 келіден жоғары) алтын медаль жеңіп алды.

Мейірбек Байзақов (66 келіге дейін), Айшабибі Мұрадимова (52 келіге дейін) күміс медальға ие болды.

Асылхан Зинуллин (60 келіге дейін), Нұрсұлтан Зайзағалиев (66 келіге дейін), Мади Еділбаев (100 келіден жоғары), Аяна Дүйсенбай (48 келіге дейін) үшінші орыннан көрінді.

Жалпыкомандалық есепте Қазақстан үшінші орынға тұрақтады. Бірінші орынды Оңтүстік Корея (7 алтын, 5 күміс, 10 қола) иеленсе, екінші орынға Жапония (4 алтын, 1 күміс, 2 қола) жайғасты.

Бұған дейін қазақстандық балуандар күрестен Испаниядағы Гран-приде 24 медаль еншілегенін жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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