Елена Рыбакина WTA тарихындағы ең мықты үш теннисші қатарына жатқызылды
2026 жылы 12 тамызда Sports.kz басылымы хабарлағандай, OptaAce аналитикалық сервисінің статистикасы бойынша, WTA рейтингі пайда болған 1975 жылдан бастап Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы болған теннисшілермен өткен кездесулердегі жеңістерінің пайыздық үлесі бойынша үшінші орынды иеленді.
"Қазақстан өкілі мұндай 46 кездесудің 29-ында жеңіске жетті, бұл дегеніміз 63%-ды білдіреді", делінген хабарламада.
63.0 - Since the WTA rankings were published in 1975, Elena Rybakina (63.0%, 29-17) only trails Serena Williams and Iga Swiatek for career win rate at WTA level against opponents who have held the World No. 1 ranking – minimum 25 matches. Belong.#NBO26 | @nbotoronto @WTA pic.twitter.com/g2N6si4qwe— OptaAce (@OptaAce) August 12, 2026
Бұл көрсеткіш бойынша Рыбакина тек америкалық Серена Уильямс пен польшалық теннисші Ига Швентекке ғана жол береді.
Аталған рейтингті жасау кезінде әлемдік рейтингтің көш басындағы қарсыластарына қарсы кемінде 25 матч өткізген теннисшілер есепке алынғаны нақтыланады.
Бұған дейін Елена Рыбакина Канаданың Торонто қаласында өтіп жатқан әйелдер арасындағы "Мастерс" турнирінде жапониялық Наоми Осаканы жеңіп, жартылай финалға жолдама алғанын жазғанбыз.