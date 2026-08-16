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Спорт

Әртістік жүзуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасы ІІ-орын алды

Әртістік жүзу, жасөспірімдер, әлем чемпионаты, Қазақстан, ІІ-орын , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2026 13:14 Сурет: olympic.kz
Будапештте (Венгрия) әртістік жүзуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Кезекті жарыс күнінде Қазақстан құрамасы күміс медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, спортшыларымыз акробатикалық бағдарламада екінші орын иеленді.

Қазақстан құрамасы 203,0926 ұпай жинады. Бұл бағдарламада еліміздің намысын Ясмина Исламова, Даяна Джаманчалова, София Ичшенко, Мақпал Қалмұрза, Полина Мерзлякова, Алдияр Рамазанов, Айғаным Саим, Анастасия Воронкова, Тахмина Заирова және Салима Ақылбек қорғады.

Бірінші орынды 232,2147 ұпай жинаған Ресей құрамасы иеленді. Үшінші орын Беларусь спортшыларына бұйырды – 200,9777 ұпай.

Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынында қазір үш медаль бар. Бұған дейін Виктор Друзин үшінші орын алса, Ясмина Исламова мен Алдияр Рамазанов күміс жүлдеге ие болған еді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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