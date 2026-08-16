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Спорт

Әртістік жүзуден әлем чемпионатында Виктор Друзин тағы бір медаль еншіледі

Виктор Друзин, Әртістік жүзу, әлем чемпионаты, Будапешт, қола медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2026 16:36 Сурет: olympic.kz
Будапеште (Венгрия) әртістік жүзуден жасөспірімдер арасында әлем чемпионатының соңғы күні өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс аясында Виктор Друзин еркін бағдарламада 257,1201 ұпай жинап, қола медаль иеленді, деп хабарлайды 2026 жылы 16 тамызда Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі.

Бұл бағдарламада Ресей спортшысы Захар Трофимов 267,0426 ұпаймен жеңімпаз атанды. Ал Испания өкілі Энеко Санчес Агилар 264,4163 ұпаймен екінші орын алды.

Айта кетейік, бұған дейін Друзин техникалық бағдарламада да үшінші орын алған болатын.

Алдияр Рамазанов пен Ясмина Исламова аралас жұптар арасындағы еркін бағдарламада екінші нәтиже көрсетті. Сондай-ақ отандастарымыз акробатикалық бағдарламада да екінші орынға ие болды.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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