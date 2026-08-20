Елена Рыбакина Цинциннатидегі турнирдің ширек финалына өтті
sportarena.kz басылымының мәліметінше, ширек финал жолдамасы үшін әлемнің екінші ракеткасы ресейлік Диана Шнайдерді (әлемнің 14-ракеткасы) екі сетте 6:4, 6:4 есебімен жеңді.
Матч 1 сағат 27 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Рыбакина жеті эйс жасап, төрт рет қосарланған қателік жіберді және үш брейк-пойнттың екеуін пайдаланды. Ал Шнайдер бір рет эйс жасап, екі қосарланған қателікке жол берді және өзіне берілген жеті брейк-пойнттың ешқайсысын жүзеге асыра алмады.
Ширек финалда Елена Рыбакина әлемдік рейтингте бесінші орында тұрған польшалық Ига Швентекпен кездеседі.
Цинциннатиде әйелдер арасындағы WTA 1000 турнирінің қазіргі чемпионы да – Ига Швентек. Өткен жылғы финалда ол италиялық Жасмин Паолиниді 7:5, 6:4 есебімен жеңген.
Елена Рыбакина 18 тамызға қараған түні Цинциннатидегі әйелдер арасындағы "Мастерс" турнирінің төртінші кезеңіне өткен. Ол үшінші айналымда польшалық теннисші Магдалена Френхті жеңген.