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Спорт

Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Хорватияда өткен халықаралық турнирде күміс медаль иеленді

Жәния Бекмұхамбетова, үстел теннисі, Хорватия, күміс медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 22:06 Сурет: olympic.kz
Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының өкілі Жәния Бекмұхамбетова Хорватияның Вараждин қаласында өткен WTT Youth Contender сериясындағы турнирде күміс медаль еншіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол турнир барысында Эма Калужаны (Словения) – 3:0, Зита Петровичті (Хорватия) – 3:0, Сара Серпаны (Румыния) – 3:0, Стелла Пресецкиді (Хорватия) – 3:0, Линь Цзяцзюньді (Сингапур) – 3:0, Изабела Пастинаны (Румыния) – 3:0 есебімен таза жеңді.

Финалда қазақстандық спортшы Лизетт Фазекашқа (Хорватия) 1:3 есебімен есе жіберіп алды.

Бұған дейін 18 жастағы Дамир Жалғасбай теннистен әлемдік рейтингте рекордтық өсім көрсеткен болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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