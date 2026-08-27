Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Хорватияда өткен халықаралық турнирде күміс медаль иеленді
Сурет: olympic.kz
Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының өкілі Жәния Бекмұхамбетова Хорватияның Вараждин қаласында өткен WTT Youth Contender сериясындағы турнирде күміс медаль еншіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол турнир барысында Эма Калужаны (Словения) – 3:0, Зита Петровичті (Хорватия) – 3:0, Сара Серпаны (Румыния) – 3:0, Стелла Пресецкиді (Хорватия) – 3:0, Линь Цзяцзюньді (Сингапур) – 3:0, Изабела Пастинаны (Румыния) – 3:0 есебімен таза жеңді.
Финалда қазақстандық спортшы Лизетт Фазекашқа (Хорватия) 1:3 есебімен есе жіберіп алды.
Бұған дейін 18 жастағы Дамир Жалғасбай теннистен әлемдік рейтингте рекордтық өсім көрсеткен болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript