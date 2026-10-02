Айбек Оралбай бокстан Азия ойындарының чемпионы атанды
Сурет: Instagram/boxingkazakhsta
2 қазанда бокстан Қазақстан құрамасының капитаны Айбек Оралбай Жапонияның Айти–Нагоя қалаларында өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарында жеңіске жетіп, ел қоржынына 11-ші алтын медальді салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Азиада-2026 финалында 90 келіден жоғары салмақ дәрежесінде өнер көрсететін қазақстандық боксшы өзбекстандық Жахонгир Зокировпен жұдырықтасты. Үш раундтың қорытындысы бойынша Айбек қарсыласынан басым түсті.
Бұл – Қазақстан бокс құрамасының биылғы Азия ойындарындағы екінші алтын медалі. Күндізгі сессияда Төрехан Сабырхан да осы жарыстың чемпионы атанған еді.
70 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің финалында Төрехан Сабырхан иорданиялық Зейад Ишаишті 5:0 есебімен жеңді.
Жалпы, қазақстандық боксшылар бұл турнирде бес медаль жеңіп алды. Оның екеуі – алтын, үшеуі – қола. Наталья Богданова, Алуа Балқыбекова және Махмұд Сабырхан жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.
Айти–Нагояда өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындары 4 қазанға дейін жалғасады.
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