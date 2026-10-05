#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
447.73
502.98
5.35
Спорт

Елена Рыбакина жарақатына байланысты Ухань турнирінен бас тартты

Елена Рыбакина жарақатына байланысты Ухань турнирінен бас тартты, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 11:24 Сурет: Instagram/wta
Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина табанындағы жарақатына байланысты Қытайдың Ухань қаласында өтетін WTA-1000 турниріне қатысудан бас тартып, кейін ол жанкүйерлеріне үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, Еленаның денсаулығына қатысты мәселелер Қытайдағы соңғы матчының соңына қарай ушыққан. Ол екінші айналымда Алине Чараевадан 6:3, 4:6, 3:6 есебімен сенсациялық түрде жеңіліп қалды.

"Ойымды көруге асыға күткен жанкүйерлерден кешірім сұраймын. Біраз уақыт демалып, қалпыма келуге тырысамын. Түсіністік танытып, үнемі қолдау көрсетіп жүргендеріңізге рақмет. Келесі жылы кездескенше", – деді Рыбакина.

Теннисші табанындағы физикалық жайсыздықпен қатар, қатты шаршағанын және жақында өткен US Open-2026 турниріндегі жеңісінен кейін толыққанды ұйықтап, қалпына келе алмағанын айтты.

Уханьдағы турнир 12-18 қазан аралығында өтеді. Жарыстың қазіргі чемпионы – америкалық теннисші Коко Гауфф.

Бұған дейін Елена Рыбакинаның WTA-1000 Пекиндегі турнирінен кейін қанша табыс тапқаны белгілі болғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Рыбакина мен Соболенконың Пекиндегі жеңілістеріне пікір білдірді
13:47, Бүгін
Әлемнің бұрынғы ракеткасы Рыбакина мен Соболенконың Пекиндегі жеңілістеріне қатысты пікір білдірді
Елена Рыбакина, Бейжің, WTA-1000
13:28, 22 қыркүйек 2024
Елена Рыбакина Бейжіңдегі WTA-1000 халықаралық турниріне қатысудан бас тартты
Елена Рыбакина Цинциннати турнирін жеңіспен бастады
21:33, 16 тамыз 2026
Елена Рыбакина Цинциннати турнирін жеңіспен бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фарерские острова и Казахстана перед матчем
14:57, Бүгін
Фарерское издание опубликовало превью и прогноз матча со сборной Казахстана в Лиге наций
Александр Шевченко на ОИ-2024
14:48, Бүгін
Александр Шевченко проиграл японцу Нисиоке из третьей сотни рейтинга на турнире в Китае
Шавкатжон Болтаев (в синем) аплодирует Торехану Сабырхану после поражения в полуфинале Азиады-2026
14:26, Бүгін
Казахстанцев нет в десятке лучших боксёров мира от BoxRec: в топе три узбекских бойца
Наоми Осака выходит на корт US Open
14:08, Бүгін
Наоми Осака прокомментировала вылет Елены Рыбакиной в первом же матче на турнире в Пекине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: