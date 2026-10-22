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Спорт

Қазақстан құрамасы суға жүзуден Азия Пара ойындарында күміс медаль иеленді

Суға жүзу, Жапония, Азия Пара ойындары, Қазақстан, күміс медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 18:34 Сурет: Ұлттық паралимпиадалық комитеті
Қазақстан құрамасы жүзуден Аичи және Нагояда (Жапония) өтіп жатқан V Азия Пара ойындарында күміс жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз 4×50 метрге еркін стильде жүзуден аралас эстафетада екінші орын алды. Қазақстандық спортшылар қашықтықты 2 минут 48,99 секундта жүзіп өтті.

Ұлттық құрама сапында Наталья Звягенцева, Айсұлтан Кулькеев, Сиязбек Далиев және Зульфия Ғабидуллина өнер көрсетті.

Жарыста Қытай құрамасы 2 минут 25,22 секунд нәтижесімен топ жарды. Ал Таиланд өкілдері 2 минут 54,64 секунд көрсеткішімен қола медаль жеңіп алды.

Бұған дейін қазақстандық мергендер Гран-при кезеңінде төрт медаль жеңіп алған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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