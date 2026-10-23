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Спорт

"Бұлай жеңіске жеткім келмеді": Рыбакина Нинбодағы матч туралы пікір білдірді

&quot;Бұлай жеңіске жеткім келмеді&quot;: Рыбакина Нинбодағы матч туралы пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 10:56 Сурет: Instagram/lenarybakina
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Қытайдың Нинбо қаласында өтіп жатқан WTA 500 турнирінің ширек финалына шыққаннан кейін пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz сайтының жазуынша, екінші айналымда Өзбекстан өкілі Полина Кудерметовамен өткен матч жоспарланған уақыттан ерте аяқталды. Қазақстандық теннисші 5:0 есебімен алда келе жатқанда, қарсыласы ойынды жалғастырудан бас тартты.

Бұған оның физикалық жағдайы себеп болуы мүмкін.

"Әрине, матчтың осылай аяқталғанын қаламадым. Меніңше, Полина бұған дейін бірнеше қиын матч өткізді, ал мұндағы ойын жағдайы да оңай емес. Доптар өте ауыр. Оған тезірек сауығып кетуін тілеймін және жағдайы аса ауыр емес деп үміттенемін", – деді Рыбакина.

Енді қазақстандық теннисші жартылай финал жолдамасы үшін Польша өкілі Катажина Кавамен кездеседі.

Рыбакина "Үлкен дулыға" турнирлерінде үш рет жеңіске жеткен және әлемнің бірінші ракеткасы атанған. Ол алдағы жарыста чемпиондық атағын қорғауы керек.

Бұған дейін Елена Рыбакина жыл қорытындысы бойынша өтетін WTA Finals турниріндегі барлық қарсыласын білгені хабарланған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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