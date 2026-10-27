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Спорт

Астана қаласының әкімі тағы бір лауазымды қызметтің тізгінін ұстады

Жеңіс Қасымбек, Астана, әкім, лауазым, үстел теннисі федерациясы, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 17:49 Сурет: Zakon.kz
Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек Қазақстан Республикасының Үстел теннисі федерациясының президенті болып сайланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шешім Қазақстан Республикасының Үстел теннисі федерациясының кезектен тыс конференциясында қабылданды.

Ұйымның мәліметінше, бұл шешім қазақстандық үстел теннисінің белсенді даму кезеңінде және Астанада өтетін маңызды халықаралық спорттық оқиғалардың бірі — ITTF World Table Tennis Championships Finals 2027 әлем чемпионатына дайындық барысында қабылданды.

Айта кетсек, 2026 жылдың 18 қыркүйегінде Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық үстел теннисі федерациясының (ITTF) президенті Петра Сёрлингті қабылдаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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