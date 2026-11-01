#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
453.87
508.33
5.65
Спорт

Канело Кристиан Мбиллиді жеңіп, бокстан әлем чемпионы атағын қайтарып алды

Канело, Кристиан Мбилли, бокс, әлем чемпионы, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2026 10:26 Сурет: Facebook/SaulCaneloAlvarez
Мексикалық боксшы Сауль "Канело" Альварес франциялық Кристиан Мбиллиді жеңіп, бірінші ауыр салмақтағы WBC чемпиондық белбеуін өзіне қайтарды. Айтулы жекпе-жек 31 қазанда Эр-Риядта өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

36 жастағы Альварес 12 раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің бірауыздан қабылдаған шешімімен жеңіске жетті: 115:112, 116:111 және 117:110.

Канело үшін бұл 2025 жылдың қыркүйегінде Теренс Кроуфордтан жеңіліп, абсолютті әлем чемпионы атағынан айырылғаннан кейінгі алғашқы кездесуі болды. Бұл жолы Альварес рингке үміткер мәртебесінде шықты.

Жекпе-жектің басы тартысты өтті. Мбилли белсенді түрде шабуыл жасап, қарсыласына соққылар сериясын жаудырып, оны бұрышқа тықсыруға тырысты. Алайда Альварес дәл қарсы соққылар, сауатты қорғаныс және аяқтың жұмысының арқасында жекепе-жекті біртіндеп өз қолына алды.

Шешуші кезең жетінші раунда болды, бұл кезде мексикалық Мбиллиді есеңгіретіп тастаған апперкотты қоса алғанда, бірнеше нәтижелі комбинация жасады. Оның үстіне сегізінші раундта франциялық желкеге соққы жасағаны үшін бір ұпайынан айырылды.

Кездесудің екінші жартысында Альварес рингтегі қадамдарды сенімді түрде өз бақылауына алды. Мбилли белсенділігін айтарлықтай төмендетіп, тіпті соңғы раундтарда да жағдайды өзгерте алмады.

"Бұл керемет жағдай. Менің алғашқы титулым сияқты. Кәсіби мансабымның 20-21 жылынан кейін мен тағы да чемпион атандым", – деді Альварес.

Сондай-ақ ол өз бапкерлері Эдди мен Чепо Рейносоға, сондай-ақ жекпе-жекке қатыса алмаған отбасына алғыс білдірді.

Бұған дейін бүгін Нұрқожа Қайпанов күрестен әлем чемпионатының алтын медаліне таласатыны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Балауса Мүздыман, Алматы, бокс кеші, әлем чемпионы
22:29, 05 қыркүйек 2025
Балауса Мұздыман бокстан әлем чемпионы атағын жеңіп алды
Әлімханұлы мен Канелоның шайқасуы мүмкін бе - сарапшылар не дейді
10:31, 16 сәуір 2025
Әлімханұлы мен Канелоның шайқасуы мүмкін бе - сарапшылар не дейді
Исламиада-2025: қазақстандық зілтемірші әлем рекордшысын жеңіп, алтын медальға ие болды
19:10, 11 қараша 2025
Исламиада-2025: қазақстандық зілтемірші әлем рекордшысын жеңіп, алтын медальға ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Тобыл&quot; на тренировке
14:21, Бүгін
Стали известно, где проведёт "Тобыл" учебно-тренировочные сборы в межсезонье
Казахстанец Данил &quot;molodoy&quot; Голубенко с трофеем в руках
13:54, Бүгін
Казахстанец Данил "molodoy" Голубенко стал победителем турнира в Румынии
Станислав Черчесов в форме &quot;Ахмата&quot;
13:37, Бүгін
Станиславу Черчесову прочат пост главного тренера "Кайрата"
Диана Шнайдер с тарелкой победительницы в Токио
13:15, Бүгін
Шнайдер – о победе в Токио: "Это большое достижение и прекрасное завершение сезона"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: