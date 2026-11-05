#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
452.91
509.43
5.53
Спорт

Анатолий Руденко суға жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты

Анатолий Руденко, суға жүзу, жасөспірімдер, Олимпиада, финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 18:36 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық жүзгіш Анатолий Руденко Дакарда (Сенегал) өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасының іріктеу кезеңінде сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 50 метрге брасс әдісімен жүзуден финалға шығу үшін бақ сынады.

Нәтижесінде Анатолий қашықтықты 29.07 уақытта жүзіп өтіп, өз тобында үшінші, ал жалпы есепте алтыншы орынмен финалға жолдама алды.

Айта кетейік, финал бүгін, 5 қарашада өтеді.

Бұған дейін отандасымыз 100 метрге брасс әдісімен жүзуден шешуші кезеңге жолдама алған болатын. Финалда Руденко қашықтықты 1 минут 3,33 секундта жүзіп өтіп, алтыншы орынға тұрақтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Триатлон, Дакар, Рамазан Әйнегов, жасөспірімдер, Олимпиада, қола медаль
19:04, Бүгін
Триатлоннан Дакарда өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасында отандық спортшы қола медаль иеленді
Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты
17:22, 03 қараша 2026
Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты
Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты
17:41, 02 қараша 2026
Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
19:36, Бүгін
Стали известны претенденты на пост главного тренера "Елимая"
Фото: icehockey.kz
19:23, Бүгін
Сборная Казахстана (U20) уступила Беларуси (U20) на международном турнире в России
Фото: КФБ
18:57, Бүгін
Айбарулы нокаутировал Нурсеитова и пробился в финал чемпионата Казахстана по боксу
Фото: КФБ
18:42, Бүгін
Темирлан Мукатаев без проблем вышел в финал чемпионата Казахстана по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: