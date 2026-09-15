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Технология

Қытайда пластиктен жол салынды: сүт бөтелкелері пайдаға жарады

Қытайда пластиктен жол салынды: сүт бөтелкелері пайдаға жарады , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 09:58 Сурет: magnific
2021 жылы Қытайдың Шанхай қаласында мыңдаған пайдаланылған сүт бөтелкесі екінші өмірге ие болды. Бұл жобаны қайта өңдеуге қиын пластик мәселесін шешу мақсатында Dow компаниясы мен Shiny Meadow сүт бренді әзірлеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Times of India басылымының жазуынша, 6 мыңнан астам бөтелке басқа да пластик қалдықтарымен бірге Шығыс Қытай ғылым және технология университетінің жол құрылысы жобасында пайдаланылған. Осылайша қайта өңдеушілер қабылдауға қиналатын материал полимерлермен модификацияланған асфальт жабынына айналдырылды.

Мыңдаған қажетсіз бөтелке ECUST-тің Сюйхуэй кампусының инфрақұрылымының бір бөлігіне айналды. Dow компаниясының ресми баспасөз хабарламасына сәйкес, сүт бөтелкелері енді жол құрылысына жарамды болуы мүмкін.

Техникалық тұрғыдан алғанда, бөтелкелерді қайта өңдеуге болады. Алайда қайта өңдеу кәсіпорындары оларды жиі қабылдамайды, себебі бөтелкелердегі сүт қалдықтары ластану деңгейінің жоғары болуына әкеледі.

Dow компаниясының шешімі — қайта өңдеуге қиын пластик қалдықтарын жинап, оларды тұтынудан кейінгі қайта өңделген пластикке айналдыру және полимер-модификацияланған асфальт өндіруге пайдалану.

Жоба материалтану саласы дәстүрлі қайта өңдеу жүйелері тиімді өңдей алмайтын пластикті пайдаланудың жаңа жолдарын қалай қалыптастыра алатынының мысалы ретінде ұсынылды.

Dow компаниясының Азия-Тынық мұхиты аймағындағы қаптама және арнайы пластиктер жөніндегі коммерциялық вице-президенті Бамбанг Чандра бұл жоба басқа бренд иелерін пластик қалдықтарын азайтудың жолдарын іздеуге ынталандырады деп үміттенеді.

Бұған дейін Орталық Азиядағы ең биік зәулім ғимараттыңқай жерде салынатыны белгілі болған еді.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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