#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Қаржы

16 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы

Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 16 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату валюта бағамын ұсынды.

Ресми мәліметтер бойынша, Қазақстан Ұлттық банкінің валюта бағамы:

  • Доллар – 491,29 теңге
  • Еуро – 562,92 теңге
  • Рубль – 6,1 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 486,2 теңге, сату – 493,2 теңге
  • Еуро: сатып алу – 557 теңге, сату – 571 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,09 теңге, сату – 6,40 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 488,8 теңге, сату – 491,1 теңге
  • Еуро: сатып алу – 559,3 теңге, сату – 565,1 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,07 теңге, сату – 6,21 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 489 теңге, сату – 491,1 теңге
  • Еуро: сатып алу – 559,1 теңге, сату – 565,4 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,06 теңге, сату – 6,16 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамы материал дайындалған сәттегі болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
