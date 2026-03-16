16 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 16 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату валюта бағамын ұсынды.
Ресми мәліметтер бойынша, Қазақстан Ұлттық банкінің валюта бағамы:
- Доллар – 491,29 теңге
- Еуро – 562,92 теңге
- Рубль – 6,1 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 486,2 теңге, сату – 493,2 теңге
- Еуро: сатып алу – 557 теңге, сату – 571 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,09 теңге, сату – 6,40 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 488,8 теңге, сату – 491,1 теңге
- Еуро: сатып алу – 559,3 теңге, сату – 565,1 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,07 теңге, сату – 6,21 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 489 теңге, сату – 491,1 теңге
- Еуро: сатып алу – 559,1 теңге, сату – 565,4 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,06 теңге, сату – 6,16 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамы материал дайындалған сәттегі болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript