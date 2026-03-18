18 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
Zakon.kz 18 наурыз 2026 жылғы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
Доллар – 479,02 теңге
Еуро – 551,11 теңге
Рубль – 5,82 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 479,6 теңге, сату – 486,6 теңге
Еуро: сатып алу – 549,2 теңге, сату – 559,2 теңге
Рубль: сатып алу – 5,67 теңге, сату – 6,08 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 482,4 теңге, сату – 485,1 теңге
Еуро: сатып алу – 555,0 теңге, сату – 561,3 теңге
Рубль: сатып алу – 5,74 теңге, сату – 5,92 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 482,4 теңге, сату – 484,5 теңге
Еуро: сатып алу – 553,3 теңге, сату – 559,8 теңге
Рубль: сатып алу – 5,84 теңге, сату – 5,96 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі болып табылады және уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.
