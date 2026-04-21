Шетел валюталарының бағамы төмендеді
Сауда қорытындысына сәйкес, АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 464,73 теңгені құрап, 3,56 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,21 теңгеге дейін (-0,01) әлсіреді. Қытай юані 68,28 теңге деңгейінде тіркеліп, 0,69 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде доллар 464,1–466,5 теңге аралығында сатылып/сатып алынса, еуро – 545,8–551,3 теңге, рубль – 6,09–6,21 теңге аралығында саудалануда.
Сонымен қатар, әлемдік мұнай нарығында да баға төмендеу үрдісі байқалды. 21 сәуірдегі электронды саудада Brent маркалы мұнайдың маусымдық фьючерстері 1,14%-ға арзандап, барреліне 94,39 доллар болды. WTI мұнайының маусымдық фьючерстері 1,37%-ға төмендеп, 86,22 доллар деңгейінде тіркелді.
Айта кетейік, Ұлттық банк 21 сәуір таңертеңгілік доллар бағамын 469,49 теңге, еуроны 552,59 теңге, рубльді 6,24 теңге деңгейінде белгілеген болатын.