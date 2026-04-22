#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
464.73
546.57
6.19
Қаржы

Теңге тағы нығайды: доллар бағамы 461 теңгеге дейін төмендеді

22.04.2026 15:52
22 сәуір күні Қазақстан қор биржасында (KASE) өткен күндізгі сауда қорытындысы бойынша теңге бағамы нығая түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа бағамы 461,37 теңгені құрап, 3,23 теңгеге төмендеді.

Сонымен қатар, ресейлік рубль 6,15 теңгеге дейін арзандаса (-0,06), қытай юані 67,60 теңгеге дейін төмендеді (-0,67).

Айырбастау пункттерінде доллар 461,4–463,9 теңге аралығында сатылып жатыр. Еуро бағамы 541,9–547,6 теңге болса, рубль 6,02–6,15 теңге шамасында.

Осы күні әлемдік мұнай бағасы да төмендеді. Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 97,63 долларға дейін арзандаса, Нью-Йорктегі NYMEX алаңында Light маркалы мұнай 88,41 долларды құрады.

Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 464,73 теңге, еуроны 546,57 теңге, рубльді 6,19 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақстанда 300 мыңнан астам бала алиментке мұқтаж
Қазақстанда 300 мыңнан астам бала алиментке мұқтаж
3 желтоқсанда доллар бағамы төмендеді
Қазақстан қор биржасында доллар бағамы тағы төмендеді
Казахстанский тренер получил назначение в китайском клубе
Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Шымкенте
КПЛ: Рафаэль Уразбахтин и Роман Муртазаев лучшие по итогам месяца
Магомед Анкалаев сделал жёсткое заявление в адрес бывшего чемпиона UFC
