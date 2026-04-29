29 сәуірдегі сауда қорытындысы: доллар бағамы күрт өсті
29 сәуір күні Қазақстан қор биржасындағы (KASE) күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы айтарлықтай қымбаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сағат 15:30-дағы мәліметке сәйкес, АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 461,55 теңгені құрап, бірден 4,19 теңгеге өсті.
Сондай-ақ басқа шетел валюталарының бағамы да көтерілді:
Ресей рублі – 6,16 теңге (+0,04);
Қытай юані – 67,23 теңге (+0,34).
Айырбастау пункттерінде:
- доллар 461,2–463,7 теңге аралығында;
- еуро 540–545,6 теңге аралығында;
- рубль 5,98–6,12 теңге аралығында саудаланды.
Сонымен қатар әлемдік мұнай нарығында да өсім байқалды.
ICE Futures электронды сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың шілде айына арналған фьючерстері 3,07%-ға өсіп, барреліне 107,60 долларды құрады.
Ал NYMEX биржасында WTI маркалы мұнайдың маусым айындағы фьючерстері 3,43%-ға қымбаттап, 103,36 долларға жетті.
Еске салсақ, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 457,21 теңге, еуроны 534,62 теңге, рубльді 6,08 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
Оқи отырыңыз
