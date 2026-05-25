Қаржы

25 мамырдағы сауда-саттықта доллар бағамы өсті

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 15:53 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 25 мамыр күні сағат 15:30-дағы шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесіне сәйкес, доллардың орташа өлшенген бағамы 472,48 теңге болып, 1,42 теңгеге қымбаттады.

Ресей рублінің бағамы 6,61 теңге деңгейінде өзгеріссіз қалды.

Юань бойынша сауда-саттық Қытайдағы мереке күніне байланысты жүргізілген жоқ.

Айырбастау пункттерінде валюталар мына бағаларда саудаланған:

  •  доллар: 471,5–473,5 теңге
  •  еуро: 547,5–552,4 теңге
  •  рубль: 6,34–6,46 теңге

Әлемдік мұнай бағасы 25 мамырдағы сауда барысында төмендеді.

Атап айтқанда, ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың тамыз фьючерстері 4,01%-ға арзандап, барреліне 96,19 доллар болды.

Ал NYMEX алаңында WTI мұнайының шілде фьючерстері 4,51%-ға төмендеп, 92,24 доллар/баррель деңгейіне түсті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 470,8 теңге, еуроны 545,99 теңге, рубльді 6,6 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Еске салайық, 25 мамырдың бірінші жартысында валюта бағамдарының айырбастау пункттеріндегі бағалары бөлек жарияланған еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
