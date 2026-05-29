Астана мен Алматыдағы 29 мамырдағы валюта бағамдары
Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 29 мамыр (11:13 жағдайы бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 485,55 теңге, еуро – 563,38 теңге, рубль – 6,81 теңге.
Астана
Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 479 теңге, сату бағасы – 486 теңге.
Орташа сатып алу – 556 теңге, сату – 566 теңге.
Сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,75 теңге.
Алматы
Орташа сатып алу – 482,2 теңге, сату – 485,3 теңге.
Сатып алу – 561,5 теңге, сату – 567,6 теңге.
Сатып алу – 6,52 теңге, сату – 6,66 теңге.
Шымкент
Орташа сатып алу – 483 теңге, сату – 485,2 теңге.
Сатып алу – 557 теңге, сату – 565,2 теңге.
Сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,62 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамдары өзгеріп отыруы мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript