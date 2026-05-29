+19°
$
485.55
563.38
6.81
Қаржы

29 мамырдағы саудада доллар бағамы тағы өсті

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 29 мамыр күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 485,95 теңгені құрап, тағы 0,51 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,84 теңгеге дейін төмендеді (-0,02).

Қытай юанінің бағамы 71,63 теңге болды (+0,26).

Айырбастау пункттерінде доллар 484,2–487,7 теңге аралығында сатып алынып-сатылды, еуро – 564,4–570 теңге, рубль – 6,54–6,67 теңге деңгейінде болды.

Сонымен қатар, 29 мамырдағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

Атап айтқанда, ICE Futures биржасындағы Brent маркалы мұнайдың тамыз фьючерстері 0,10%-ға арзандап, барреліне 92,61 долларды құрады.

NYMEX биржасында WTI мұнайының шілде фьючерстері 0,11%-ға төмендеп, 88,80 доллар болды.

Еске салайық, Ұлттық банк таңертеңгі сессия бойынша долларды 485,55 теңге, еуроны 563,38 теңге, рубльді 6,81 теңге деңгейінде белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
17:24, Бүгін
17:24, Бүгін
30 және 31 мамырдағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
15:54, 21 мамыр 2026
15:54, 21 мамыр 2026
21 мамырдағы саудада доллар бағамы тағы аздап төмендеді
15:43, 04 мамыр 2026
15:43, 04 мамыр 2026
4 мамырдағы саудада доллар бағамы тағы өсті
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
18:43, Бүгін
18:43, Бүгін
WTA назвала Мирру Андрееву одной из главных претенденток на прорыв после вылета Рыбакиной
18:31, Бүгін
18:31, Бүгін
Казахстанский борец Алинур Толеугали упустил шанс войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
18:11, Бүгін
18:11, Бүгін
Обидчица Елены Рыбакиной проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" - 2026
18:09, Бүгін
18:09, Бүгін
"Классики" из Казахстана и Узбекистана опять вышли друг против друга в решающей схватке ЧА
