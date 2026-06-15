Алматы, Астана және Шымкенттегі доллар бағасы белгілі болды
Фото: freepik
15 маусым күні сағат 11:08-дегі мәлімет бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 489,33 теңге, еуро – 566,3 теңге, ал рубль – 6,74 теңге.
Астана
АҚШ доллары:
- сатып алу – 487 теңге;
- сату – 494 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 564 теңге;
- сату – 574 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 6,5 теңге;
- сату – 6,8 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
- сатып алу – 491,7 теңге;
- сату – 494 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 569,4 теңге;
- сату – 574,4 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 6,53 теңге;
- сату – 6,64 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары:
- сатып алу – 492 теңге;
- сату – 494 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 567 теңге;
- сату – 572,7 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 6,57 теңге;
- сату – 6,64 теңге.
Айта кету керек, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары нарықтағы жағдайға байланысты күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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