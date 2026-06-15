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Қаржы

Алматы, Астана және Шымкенттегі доллар бағасы белгілі болды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.06.2026 11:19 Фото: freepik
15 маусым күні сағат 11:08-дегі мәлімет бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 489,33 теңге, еуро – 566,3 теңге, ал рубль – 6,74 теңге.

Астана

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 487 теңге;
  • сату – 494 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 564 теңге;
  • сату – 574 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 6,5 теңге;
  • сату – 6,8 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 491,7 теңге;
  • сату – 494 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 569,4 теңге;
  • сату – 574,4 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 6,53 теңге;
  • сату – 6,64 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 492 теңге;
  • сату – 494 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 567 теңге;
  • сату – 572,7 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 6,57 теңге;
  • сату – 6,64 теңге.

Айта кету керек, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары нарықтағы жағдайға байланысты күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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