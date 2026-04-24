Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
Фото: freepik
Zakon.kz жариялаған дерекке сәйкес, 24 сәуір сағат 11:08-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде валюталардың орташа сатып алу және сату бағамдары төмендегідей.
Қазақстан Ұлттық банкі мәліметі бойынша, 2026 жылғы 24 сәуірде АҚШ доллары – 462,87 теңге, еуро – 540,72 теңге, рубль – 6,16 теңге болды.
Астана:
Доллар: сатып алу – 462 тг, сату – 469 тг
Еуро: сатып алу – 540 тг, сату – 550 тг
Рубль: сатып алу – 5,85 тг, сату – 6,15 тг
Алматы:
Доллар: сатып алу – 463,8 тг, сату – 466,2 тг
Еуро: сатып алу – 542,4 тг, сату – 547,9 тг
Рубль: сатып алу – 6,02 тг, сату – 6,15 тг
Шымкент:
Доллар: сатып алу – 464,7 тг, сату – 466,9 тг
Еуро: сатып алу – 542,1 тг, сату – 548 тг
Рубль: сатып алу – 6,06 тг, сату – 6,14 тг
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар тек жарияланған уақытқа қатысты. Валюта бағасы нарықтағы жағдайға байланысты күн ішінде өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript