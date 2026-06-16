#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары белгілі болды

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 11:17 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 16 маусымдағы (11:08 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 491,37 теңге, еуро – 570,48 теңге, рубль – 6,78 теңге.

Астана

Доллар:

Сатып алу – 485 теңге, сату – 492 теңге.

Еуро:

Сатып алу – 562 теңге, сату – 572 теңге.

Рубль:

Сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге.

Алматы

Доллар:

Сатып алу – 487,4 теңге, сату – 489,7 теңге.

Еуро:

Сатып алу – 564,8 теңге, сату – 570,4 теңге.

Рубль:

Сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,61 теңге.

Шымкент

Доллар:

Сатып алу – 487,8 теңге, сату – 490 теңге.

Еуро:

Сатып алу – 563,7 теңге, сату – 569,5 теңге.

Рубль:

Сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,61 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:52, 22 сәуір 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары жарияланды
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
12:28, 05 мамыр 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары - 5 мамыр
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:48, 13 сәуір 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Взлет Возиньо на ЧМ и Калмурзы в "Кайрате": как футболисты набирают миллионную аудиторию
12:52, Бүгін
Взлёт Возиньо и Калмурзы: как футболисты набирают огромную аудиторию за один матч
Нурбек Оралбай
12:44, Бүгін
"Будет битва": топ-тренер оценил бой Оралбая против узбекского чемпиона мира Хабибуллаева
Определились соперники казахстанских клубов в еврокубках
12:27, Бүгін
Определились потенциальные соперники "Кайрата", "Астаны" и "Елимая" в еврокубках
Пэдди Пимблетт
12:14, Бүгін
Пимблетт поиздевался над Топурией за его слова после поражения от Гейджи в Белом доме
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: