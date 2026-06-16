Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары белгілі болды
Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 16 маусымдағы (11:08 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 491,37 теңге, еуро – 570,48 теңге, рубль – 6,78 теңге.
Астана
Доллар:
Сатып алу – 485 теңге, сату – 492 теңге.
Еуро:
Сатып алу – 562 теңге, сату – 572 теңге.
Рубль:
Сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге.
Алматы
Доллар:
Сатып алу – 487,4 теңге, сату – 489,7 теңге.
Еуро:
Сатып алу – 564,8 теңге, сату – 570,4 теңге.
Рубль:
Сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,61 теңге.
Шымкент
Доллар:
Сатып алу – 487,8 теңге, сату – 490 теңге.
Еуро:
Сатып алу – 563,7 теңге, сату – 569,5 теңге.
Рубль:
Сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,61 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін.
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