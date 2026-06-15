Доллар бағамы тағы 2 теңгеге қымбаттады
Сағат 15:30-дағы сауда нәтижесіне сәйкес, доллардың орташа сараланған бағамы 491,37 теңгені құрап, алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 2,04 теңгеге жоғарылады.
Ал Ресей рублінің бағамы өзгеріссіз қалып, 6,76 теңге деңгейінде сақталды.
Қытай юанінің орташа бағамы 72,87 теңгені құрады. Бұл көрсеткіш алдыңғы сауда қорытындысынан 0,49 теңгеге жоғары.
Айырбастау пункттерінде доллар 490–492,4 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда. Еуроның бағамы 569,1–574,1 теңге аралығында болса, рубль 6,50–6,62 теңге аралығында саудалануда.
Сонымен қатар әлемдік мұнай нарығында баға төмендеп жатыр. Brent маркалы мұнайдың тамыз айындағы фьючерстері 5 пайызға арзандап, бір баррелі 82,96 долларға дейін түсті. Бұл көрсеткіш алғаш рет 10 наурыздан бері 83 доллардан төмен деңгейге түсті.
Ал WTI маркалы мұнайдың шілде айындағы фьючерстері 5,87 пайызға арзандап, бір баррелі 79,9 доллар болды.
Еске салайық, бүгін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 489,33 теңге, еуроны 566,3 теңге, ал рубльді 6,74 теңге деңгейінде белгілеген болатын.