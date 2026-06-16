Доллар бағамы тағы да төмендеді
Сауда нәтижесінде АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 487,17 теңгені құрап, алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 3,94 теңгеге арзандады.
Ресей рублінің бағамы да аздап төмендеп, 6,75 теңгені (-0,01) құрады.
Ал қытай юанінің бағамы 72,05 теңгеге дейін түсіп, 0,81 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде доллар 487,9-490,1 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда. Еуроның бағамы 564,6-569,7 теңге аралығында болса, рубль 6,49-6,6 теңгеден саудалануда.
Сонымен қатар 16 маусымдағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.
Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,42 долларға арзандап, 45,95 долларды құрады.
Ал Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,31 долларға төмендеп, 47,98 долларға саудаланды.
Еске салайық, бұған дейін Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 491,37 теңге, еуроны 570,48 теңге, ал рубльді 6,78 теңге деңгейінде белгілеген болатын.