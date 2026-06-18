#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қаржы

Қазақстанда доллар бағамы төмендей бастады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 16:16 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 18 маусымда Қазақстан қор биржасындағы (KASE) күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша АҚШ долларының бағамы төмендеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сағат 15:30-дағы мәлімет бойынша, доллардың орташа өлшенген бағамы 487,73 теңгені құрап, алдыңғы күнмен салыстырғанда 1,5 теңгеге арзандады. Бұған дейін бірнеше күн қатарынан доллар бағамының өсуі байқалған болатын.

Ресей рублінің бағамы өзгеріссіз қалып, 6,61 теңге деңгейінде сақталды.

Ал қытай юанінің бағамы 0,49 теңгеге өсіп, 72,14 теңгені құрады.

Айырбастау пункттеріндегі бағамдар

Қазіргі уақытта айырбастау орындарында:

  • доллар 487,65–489,63 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда;
  • еуро 560,51–565,66 теңге аралығында саудалануда;
  • рубльдің бағамы 6,39–6,52 теңге аралығын құрайды.

Мұнай бағасы төмендеуде

18 маусымдағы әлемдік сауда-саттық барысында мұнай бағасы да төмендеді.

Астана уақытымен сағат 15:30-дағы жағдай бойынша Brent маркалы мұнай фьючерстері 1,08 пайызға арзандап, бір баррелі 77,86 доллар болды.

Шілде айында жеткізілетін WTI маркалы мұнайдың бағасы 2,9 пайызға төмендеп, барреліне 74,59 долларды құрады. Кейінгі саудада оның бағасы 76,79 долларға дейін түзелді.

Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық Банкі доллардың ресми бағамын 489,39 теңге, еуроны – 567,5 теңге, ал рубльді – 6,69 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:42, 15 маусым 2026
Доллар бағамы тағы 2 теңгеге қымбаттады
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:53, 16 маусым 2026
Доллар бағамы тағы да төмендеді
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:42, 26 наурыз 2025
Қазақстанда доллар бағамы төмендей бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Кукушкин
17:01, Бүгін
Легенда казахстанского тенниса Михаил Кукушкин открыл академию в Испании
Елена Рыбакина
16:38, Бүгін
"Звёздный матч": Tennis Channel анонсировал игру Рыбакиной против Эалы в Берлине
Дастан Сатпаев тепло попрощался с &quot;Кайратом&quot;
16:21, Бүгін
"Никогда этого не забуду": Дастан Сатпаев тепло попрощался с "Кайратом"
TS CUP 3: почему турнир стал испытанием даже для опытных игроков
16:21, Бүгін
TS CUP 3: почему турнир стал испытанием даже для опытных игроков
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: