Қазақстанда доллар бағамы төмендей бастады
Сағат 15:30-дағы мәлімет бойынша, доллардың орташа өлшенген бағамы 487,73 теңгені құрап, алдыңғы күнмен салыстырғанда 1,5 теңгеге арзандады. Бұған дейін бірнеше күн қатарынан доллар бағамының өсуі байқалған болатын.
Ресей рублінің бағамы өзгеріссіз қалып, 6,61 теңге деңгейінде сақталды.
Ал қытай юанінің бағамы 0,49 теңгеге өсіп, 72,14 теңгені құрады.
Айырбастау пункттеріндегі бағамдар
Қазіргі уақытта айырбастау орындарында:
- доллар 487,65–489,63 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда;
- еуро 560,51–565,66 теңге аралығында саудалануда;
- рубльдің бағамы 6,39–6,52 теңге аралығын құрайды.
Мұнай бағасы төмендеуде
18 маусымдағы әлемдік сауда-саттық барысында мұнай бағасы да төмендеді.
Астана уақытымен сағат 15:30-дағы жағдай бойынша Brent маркалы мұнай фьючерстері 1,08 пайызға арзандап, бір баррелі 77,86 доллар болды.
Шілде айында жеткізілетін WTI маркалы мұнайдың бағасы 2,9 пайызға төмендеп, барреліне 74,59 долларды құрады. Кейінгі саудада оның бағасы 76,79 долларға дейін түзелді.
Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық Банкі доллардың ресми бағамын 489,39 теңге, еуроны – 567,5 теңге, ал рубльді – 6,69 теңге деңгейінде белгілеген болатын.